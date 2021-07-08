Култхард считает, что авария Райкконена в Австрии связана с его возрастом

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард связал аварию Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля на последнем круге Гран-при Австрии с возрастом финна.



«Мне было 37 лет, когда я закончил карьеру. Внезапно вы начинаете делать ошибки, но не хотите этого признавать. Однако это вы виноваты в этих ошибках. Я замечал что это связано с недостаточной концентрацией, особенно к концу гонки. Мы могли видеть то же самое с Михаэлем Шумахером в его последний сезон», — приводит слова Дэвида Култхарда Bild.



За аварию с Феттелем Райкконен получил проезд по пит-лейну, чьим аналогом после финиша гонки являются 20 штрафных секунд. Штраф не повлиял на итоговую позицию Кими, оставшегося 16-м.



Ранее в прессе появилась информация, что Кими может покиунть команду по окончании сезона.