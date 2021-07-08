Култхард считает, что авария Райкконена в Австрии связана с его возрастом

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард связал аварию Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля на последнем круге Гран-при Австрии с возрастом финна.
«Мне было 37 лет, когда я закончил карьеру. Внезапно вы начинаете делать ошибки, но не хотите этого признавать. Однако это вы виноваты в этих ошибках. Я замечал что это связано с недостаточной концентрацией, особенно к концу гонки. Мы могли видеть то же самое с Михаэлем Шумахером в его последний сезон», — приводит слова Дэвида Култхарда Bild.
За аварию с Феттелем Райкконен получил проезд по пит-лейну, чьим аналогом после финиша гонки являются 20 штрафных секунд. Штраф не повлиял на итоговую позицию Кими, оставшегося 16-м.
Ранее в прессе появилась информация, что Кими может покиунть команду по окончании сезона.
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