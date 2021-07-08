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Хауг рассказал, что Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен могли стать напарниками в сезоне-1999

Хауг рассказал, что Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен могли стать напарниками в сезоне-1999
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Бывший руководитель «Мерседеса» Норберт Хауг признался, что в 1998 году Михаэль Шумахер мог перейти в «Макларен».

«Я знал Михаэля с того момента, как он был гонщиком Формулы-3, когда я работал журналистом. Он пришёл в «Мерседес» ещё до меня. Мы были серьёзными соперниками, но на трассе и в паддоке мы сохраняли хорошие отношения. Я шутил, что нам нужно поработать вместе. В 1998 году были секретные переговоры, но они так и не увенчались успехом.

Теоретически Михаэль мог перейти в «Макларен», но все факторы не сложились воедино. Это не было чем-то невозможным, потому что машина «Макларен» была действительно хороша в 1998 году.

Михаэль мог выиграть свой титул раньше, в 1999-м году, если бы не авария. Мы могли выиграть сезон 2000 года, если бы машина была надёжнее. Это был отличный период времени, насыщенный напряжённой борьбой», — приводит слова Норберта Хауга F1i.

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