Ферстаппен: наконец-то я могу сказать, что у меня есть шанс на победу в каждой гонке

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что он очень рад, что его болид 2021 года позволяет ему претендовать на титул.



«Оказавшись за рулём такой потрясающей машины, получаешь от пилотирования настоящее удовольствие. Наконец-то я могу сказать, что у меня есть шанс на победу в каждой гонке, и это потрясающе.



Здорово, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, было очень круто видеть на трибунах в Австрии так много болельщиков. Именно фанаты создают прекрасную атмосферу. И я говорю так не только потому что большинство болельщиков на австрийском этапе было из Нидерландов», — приводит слова Макса Ферстаппена Speed Week.



Ферстаппен лидирует в чемпионате с отрывом в 32 очка от Льюиса Хэмилтона.