Журналист сайта Формулы-1: Квят и Хюлькенберг вошли в шорт-лист «Уильямса»

Журналист сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто высказался о вероятных перестановках в команде перед новым сезоном. По словам Барретто, у российского гонщика Даниила Квята есть хорошие перспективы вернуться в Формулу-1. В настоящее время он является резервным пилотом «Альпин».
«До того, как в «Мерседесе» примут решение по второму пилоту, «Уильямс» не будет делать никаких заявлений о составе команды на следующий сезон. Если «Мерседес» выберет Боттаса, то Расселл почти наверняка останется в «Уильямсе».
Если же «Мерседес» выберет Расселла, то может ли Боттас отправиться в «Уильямс»? В «Уильямсе» считают этот вариант выгодным.
Как я понимаю, в шорт-листе «Уильямса» есть несколько имён. Помимо Боттаса в него входят Нико Хюлькенберг и Даниил Квят. Также им будет интересна кандидатура Пьера Гасли, если «Ред Булл» с ним расстанется», — написал Барретто.
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