Росс Браун: если формат спринтов не сработает, то это не испортит чемпионат

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что новый формат спринтерских гонок точно не испортит сезон-2021.
«Думаю, у нового формата есть как плюсы, так и недостатки. Мне кажется, что, проводя изменения, нужно сохранять консервативность, потому что у Формулы-1 очень много традиций. У нас отличный спорт, который хорошо функционирует. Не сказать, чтобы в Формуле-1 что-то шло не так. Так что нам нужно действовать осторожно, чтобы ничего не сломать.
Хорошо, что в этом сезоне у нас будет всего три этапа с новым форматом. У нас будет достаточно возможностей его протестировать. И если он не сработает, то это не испортит чемпионат», — приводит слова Росса Брауна GPBlog.
Напомним, спринтерские гонки пройдут в Великобритании и ещё на двух пока не названных этапах сезона.
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