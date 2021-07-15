Вассёр продолжит руководитель «Альфа Ромео»
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Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр подтвердил, что останется руководителем гоночного коллектива. Неопределённость насчёт будущего Вассёра сохранялась долгое время — по неофициальной информации, он продлевал своё соглашение с командой раз в месяц. Однако, благодаря новому соглашению между «Альфа Ромео» и «Заубером», который продолжит выступать под брендом итальянской марки, Вассёр определился с собственным будущим и подписал новый полноценный контракт.
На вопрос во время официальной пресс-конференции ФИА Вассёр о том, подписал ли он новое соглашение, руководитель команды ответил коротко: «Да. Ответ на ваш вопрос — да».
При этом Фредерик отказался раскрывать какие-либо подробности.
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