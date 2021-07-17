Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция спринта начнётся в 18:30

Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция спринта начнётся в 18:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 июля, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоится спринтерская гонка десятого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Это будет первый спринт в истории чемпионата мира, он определит порядок гонщиков на стартовой решётке главной гонки Гран-при.

После девятого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 19-ю позицию.

Начало спринтерской гонки запланировано на 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Великобритании — 2021. Онлайн-трансляция спринта

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021