Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция спринта начнётся в 18:30

Сегодня, 17 июля, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоится спринтерская гонка десятого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Это будет первый спринт в истории чемпионата мира, он определит порядок гонщиков на стартовой решётке главной гонки Гран-при.
После девятого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 19-ю позицию.
Начало спринтерской гонки запланировано на 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Великобритании — 2021. Онлайн-трансляция спринта
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