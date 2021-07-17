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Хэмилтон расстроился, увидев, что все болельщики на Гран-при Великобритании без масок

Хэмилтон расстроился, увидев, что все болельщики на Гран-при Великобритании без масок
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратил внимание, что на Гран-Великобритании встречаются люди, которые ходят без медицинских масок. Гонщик призвал каждого подумать о здоровье и защищать себя.

«Всем привет, заметил утром, что никто не носит масок. Пожалуйста, оберегайте себя и оставайтесь здоровыми», — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».

На Гран-при Великобритании впервые будет опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. Результаты спринта, который пройдёт уже сегодня, 17 июля, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.

Напомним, сегодня на стационарной трассе «Сильверстоун» состоится вторая свободная практика десятого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Великобритании. Начало тренировки запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция второй практики

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