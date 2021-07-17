Шварцман прокомментировал ситуацию в общем зачёте Формулы-2 после выхода на второе место

Гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал положение вещей в общем зачёте, где он вышел на второе место и отстаёт на два очка от Оскара Пиастри.



«Сезон идёт довольно хорошо. Первые два этапа были непростыми, многое шло не по нашему плану. Но я рад, что мы прибавляем. Старт был очень хорошим, гоночный темп был хорошим. К сожалению, вчера я допустил ошибку, что сказалось на стартовой позиции, но я рад тому, как мы прогрессируем. Самое важное — очки. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.



Не знаю, что случилось с Чжоу — видел только, что его машина стояла на обочине. Впереди ещё две гонки уик-энда, борьба в чемпионате очень плотная. Оскар очень хорошо выполняет свою работу и стартует завтра с поула. Нужно оставаться рядом с ним, бороться. Нам нужно прибавлять шаг за шагом. Мы набрали много очков, но стартуем во второй гонке десятыми. Постараемся набрать побольше очков



Во второй гонке можно атаковать чуть сильнее, так как её итоги никак не скажутся на третьей. Буду атаковать, но без разных глупых вещей. Нужно оставаться умным. Если будет шанс на обгон, я его использую. Надеюсь отыграть позиции на старте, а там посмотрим, каким будет наш темп. Юри сказал, что очень трудно ехать вплотную за соперниками — посмотрим, как будет у меня во второй гонке», — заявил Шварцман на пресс-конференции после гонки.