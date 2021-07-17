Мик Шумахер прокомментировал столкновение с Никитой Мазепиным в спринте

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал контакт с россиянином Никитой Мазепиным на первом круге спринтерской гонки Гран-при Великобритании. Мазепина в результате контакта развернуло, а автомобиль Шумахера получил повреждения днища. Гонку Шумахер и Мазепин завершили на 18-й и 19-й позициях.



«Очевидно, это последнее, чего мы хотим. К сожалению, у нас был контакт. Мне ещё нужно посмотреть повторы, я толком не видел сам инцидент.



К сожалению, начиная со второго поворота, у моей машины были повреждения. Нам и так не хватало темпа, а из-за этого — дополнительно, было чуть больше сложностей. Нам обоим нужно проанализировать, что мы можем сделать лучше, когда в следующий раз окажемся рядом друг с другом», — заявил Шумахер в интервью пресс-службе Формулы-1.