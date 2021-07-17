Машина Мазепина тоже пострадала в столкновении с болидом Шумахера

Автомобиль российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина тоже получил небольшие повреждения в столкновении на первом круге с машиной партнёра россиянина по команде Мика Шумахера. Ранее стало известно, что на болиде Шумахера было повреждено днище. Теперь выяснилось, что на машине Мазепина пострадало переднее антикрыло. Один из закрылков переднего антикрыла автомобиля Мазепина отвалился на шестом круге из-за последствий повреждений на старте.



«Мы сразу же могли увидеть, что температура шин начала ползти вверх. Это не слишком сильно вредило, однако каждый пункт прижимной силы помогает», — отметил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в интервью Motorsport-Magazin.



Российский гонщик занял в спринтерской гонке 19-е место.