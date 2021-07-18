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Марко считает, что Хэмилтон заслуживает дисквалификации за аварию с Ферстаппеном

Марко считает, что Хэмилтон заслуживает дисквалификации за аварию с Ферстаппеном
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает абсолютно недостаточным 10-секундный штраф Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании.

«Нельзя наказывать его в рамках спортивного кодекса. Я не знаю, каков максимальный штраф, но такое опасное и безрассудное поведение должно наказываться дисквалификацией или чем-то таким.

Если участник гонки сильно задевает наше заднее колесо своим передним, то это уже не просто гоночный инцидент в быстрейшем повороте трассы. Это пренебрежение опасным поведением.

«Мерседес» винит Макса? Они все слепые. Повторы показали всё вполне чётко. Он врезался в наше правое заднее колесо своим передним левым и отправил Ферстаппена в барьер», — приводит слова Марко Motorsport Week со ссылкой на Sky.

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