Марко считает, что Хэмилтон заслуживает дисквалификации за аварию с Ферстаппеном

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает абсолютно недостаточным 10-секундный штраф Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании.
«Нельзя наказывать его в рамках спортивного кодекса. Я не знаю, каков максимальный штраф, но такое опасное и безрассудное поведение должно наказываться дисквалификацией или чем-то таким.
Если участник гонки сильно задевает наше заднее колесо своим передним, то это уже не просто гоночный инцидент в быстрейшем повороте трассы. Это пренебрежение опасным поведением.
«Мерседес» винит Макса? Они все слепые. Повторы показали всё вполне чётко. Он врезался в наше правое заднее колесо своим передним левым и отправил Ферстаппена в барьер», — приводит слова Марко Motorsport Week со ссылкой на Sky.
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