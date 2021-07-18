Хэмилтон: отправляю мои наилучшие пожелания Максу

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после их аварии на первом круге в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. После столкновения голландец сошёл и был отправлен для проверок в больницу, в то время как Хэмилтон, несмотря на десятисекундный штраф, одержал победу в гонке. При этом Ферстаппен раскритиковал коллегу за бурные празднования на фоне попадания соперника в больницу.
«Сегодняшний день — напоминание о тех опасностях, с которыми мы сталкиваемся в этом виде спорта, и мы никогда не должны легко воспринимать риски. Я отправляю мои наилучшие пожелания Максу. Он невероятный соперник, и я рад слышать, что он в порядке. Я всегда буду гоняться жёстко, но всегда честно», — написал Хэмилтон в собственном аккаунте в «инстаграме».
- 18 июля 2021
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