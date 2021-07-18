Алонсо: Хэмилтон не мог просто пропасть с внутренней траектории

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо поделился своим мнением о столкновении британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, представляющего «Ред Булл», и голландца Макса Ферстаппена на первом круге гонки Гран-при Великобритании Формулы-1. Стюарды гонки по итогам расследования присудили Хэмилтону десять штрафных секунд.



«Трудно судить со стороны. Борьба выглядела довольно плотной, Льюис более чем на половину машины поравнялся с Максом. Так что в каком-то плане Льюис не мог просто пропасть с внутренней траектории. Ты не можешь исчезнуть. Это был неудачный момент гонки, но там не было ничего специального. На мой взгляд, ни один из двух гонщиков не сделал что-то неправильное. Просто не повезло», — приводит слова Алонсо The Race.