Хэмилтон привёл борьбу с Леклером в пример Ферстаппену

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил пилота «Феррари» Шарля Леклера за корректную борьбу за победу в гонке Гран-при Великобритании. Хэмилтон обогнал монегаска в том же месте, где ранее столкнулся с Максом Ферстаппеном.



«Шарль действовал очень уважительно в том плане, что оставил пространство. Я был где-то рядом с ним, он знал это, но продолжал атаковать — просто выбрал чуть более широкую траекторию и почти удержался на ней. И это было отличное сражение.



Я в этот момент на мгновение чуть поднял ногу с газа, чтобы удостовериться, что мы не столкнёмся. Но я думаю, что мы выдержали нужный баланс — вот именно такими должны быть гонки. Конечно, в идеальном мире так должно было случиться и во время моей первой атаки [на Макса]. Но это были другой момент, другое место и другой пилот.



Вероятно, Макс — один из самых агрессивных гонщиков, на мой взгляд. Он отлично выполняет свою работу. Но я думал что нам нужно действительно понять и найти наилучший баланс, чтобы мы всегда могли оставлять пространство и уважать друг друга. Тогда мы сможем продолжить гоняться и проводить хорошие гонки без столкновений», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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