Источник: Хэмилтон и Ферстаппен пообщались впервые после аварии

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые поговорили друг с другом после своего столкновения на первом круге гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, утверждает портал RacingNews365.



Голландский портал ссылается на свой источник, заверивший, что два пилота пообщались. При этом неизвестно, кто из двух пилотов проявил инициативу связаться с соперником. Также не сообщается, как прошла беседа, принёс ли кто-то кому-то извинения и так далее.



Ранее Льюис Хэмилтон заявил, что не видит причин приносить извинения Ферстаппену, а Макс отметил, что со стороны гонщика «Мерседеса» было неуважительно бурно праздновать победу в момент, когда его конкурент отправлен на обследования в больницу после серьёзной аварии.

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