Хэмилтон не видит причин извиняться перед Ферстаппеном

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не считает нужным приносить извинения Максу Ферстаппену за аварию на первом круге Гран-при Великобритании Формулы-1, пусть даже после неё голландца отправили на обследование в больницу.



«Вообще я не видел подробных повторов аварии, только маленький клип, когда был в боксах. Я ещё изучу, когда у меня будет время. Но, исходя из моего нынешнего понимания, я не думаю, что нахожусь в том положении, чтобы за что-то извиняться. Мы же здесь гоняемся.



Я слышал, что Макс в больнице, и это меня беспокоит, да. Никто из нас никогда не хочет, чтобы кто-либо получил травму. Я позднее свяжусь с ним и проверю, всё ли в порядке. У нас впереди ещё много сложных гонок.



Дутая победа? Я не знаю, что сказать Кристиану Хорнеру. Я не чувствую, что она дутая. Я уже сказал, что не хочу, чтобы происходило такое. Для всех нас важно сделать шаг назад, сейчас бушуют эмоции», — приводит слова Хэмилтона GPFans.