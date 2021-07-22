Коронел: Хэмилтон промахнулся на полтора метра в повороте. Нужно уметь признать ошибку

Голландский гонщик Том Коронел оценил столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран-при Великобритании.



«Я вижу, что Ферстаппен напрягает Хэмилтона. Мы уже три года знаем об этом. Если Льюис лидирует, он всегда спрашивает, где находится Макс. Он понимает, что скоро его скинут с трона. И мы знаем, кто это сделает.



Просто скажи, что ошибся. Гонка продолжится, ты сможешь отнять очки у Ферстаппена и посмеяться после финиша. Но не стоит говорить о жёсткой борьбе. Макс всегда борется честно. Он никогда не врезался в Льюиса. В Барселоне и Имоле они понимали и уважали друг друга, но в этот раз вышло по-другому.



Макс оставил место, но Хэмилтон допустил ошибку. Всё просто, но нужно уметь признать неправоту. После этого Хэмилтон в том же повороте обогнал Леклера, но в случае с Максом он промахнулся с апексом на полтора метра», — приводит слова Коронела PlanetF1.