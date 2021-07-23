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«Худшая поездка на такси». Британский телеканал разыграл Макса Ферстаппена

«Худшая поездка на такси». Британский телеканал разыграл Макса Ферстаппена
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Британский телеканал Channel 4 разыграл пилота команды Формулы-1 «Ред Булл», лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена.

Голландский гонщик вызвал такси до базы команды в Мильтон-Кинсе, однако место таксиста занял телеведущий Стив Джонс. Макс не узнал Джонса. Водитель такси завёл с Максом непринуждённый разговор, в том числе затронув тему Формулы-1. Водитель назвал Ферстаппена немцем, сказал, что его отец — семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, увёз его не по тому адресу, а под конец поездки и вовсе остановился, чтобы сходить в туалет на обочине.

Ферстаппен назвал этот опыт «худшей поездкой на такси» в жизни, но высоко оценил сам розыгрыш.

Ферстаппен лидирует в чемпионате Формулы-1, на восемь очков опережая Льюиса Хэмилтона.

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