Албон оценил свои шансы на возвращение в 2022 году

Резервный гонщик «Ред Булл» Александер Албон оценил свои шансы на возвращение в пелотон в 2022 году.
«У меня другой взгляд на вещи. Я наблюдаю за тем, что происходит на заводе за кулисами, наблюдаю за разработкой машины и вижу как то, над чем мы работаем на симуляторе, выходит на трассу. Это полезный опыт. Конечно, это не то, чем мне хочется заниматься в долгосрочной перспективе, но это интересно. Я учусь у Макса и Чеко.
Я не старый, но Формула-1 развивается очень быстро. Прошло больше года, и машина сильно меняется. Год перерыва — это можно себе позволить. Это то, что сделал Эстебан Окон. Фернандо Алонсо — это другой пример, но Фернандо — это Фернандо. Машины развиваются, технологии совершенствуются. Нет ни одной серии, которая была бы также близка к Формуле-1. Нельзя перепрыгивать из категории в категорию. Так что да, максимум — я могу пропустить один год. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы быть активным и видеть доступные варианты.
Мест не так много. В некоторых смыслах я полагаюсь на переходы. Мне повезло, когда Даниэль Риккардо сменил команду. Будет пара команд, с которыми у меня появится шанс. Нужно просто подождать и посмотреть. На данный момент моя основная цель — Формула-1, а потом посмотрим», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.
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