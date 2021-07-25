У Даниэля Риккардо во время гонки на Гран-при Великобритании случился приступ аллергии

У пилота «Макларена» Даниэля Риккардо во время гонки Гран-при Великобритании начался приступ аллергии. Об этом сообщает издание SoyMotor.



Аллергическая реакция произошла из-за концентрации пыльцы. По сведениям источника, она началась на 12-м из 51 кругов и продолжалась вплоть до самого финиша.



В гонке Риккардо финишировал пятым. Напарнику по команде Ландо Норрису, пришедшему к финишу четвёртым, Даниэль уступил около 14 секунд. Победу на Гран-при Великобритании одержал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». На первом круге Хэмилтон столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, после чего голландца госпитализировали.



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