У Даниэля Риккардо во время гонки на Гран-при Великобритании случился приступ аллергии
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У пилота «Макларена» Даниэля Риккардо во время гонки Гран-при Великобритании начался приступ аллергии. Об этом сообщает издание SoyMotor.
Аллергическая реакция произошла из-за концентрации пыльцы. По сведениям источника, она началась на 12-м из 51 кругов и продолжалась вплоть до самого финиша.
В гонке Риккардо финишировал пятым. Напарнику по команде Ландо Норрису, пришедшему к финишу четвёртым, Даниэль уступил около 14 секунд. Победу на Гран-при Великобритании одержал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». На первом круге Хэмилтон столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, после чего голландца госпитализировали.
Ранее Риккардо предложил, как сделать Гран-при Монако более увлекательным.
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