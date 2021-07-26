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Гран-при Саудовской Аравии может принять финал сезона-2021 Формулы-1

Гран-при Саудовской Аравии может принять финал сезона-2021 Формулы-1
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Гран-при Саудовской Аравии может провести финальный этап сезона Формулы-1 2021 года, сообщает RaceFans. По информации источника, в чемпионате планируют поменять местами гонки в Абу-Даби и Саудовской Аравии местами.

Это вызвано тем, что ОАЭ в настоящий момент находятся в так называемом «красном списке» Великобритании, что означает, что все, кто посетил Абу-Даби, будут вынуждены отправиться на 12-дневный карантин по возвращении оттуда.

Таким образом, чтобы избежать этого, этапы в Абу-Даби и Саудовской Аравии могут поменять местами, чтобы большая часть положенных десяти дней карантина прошла именно во время гонки в Саудовской Аравии.

Принц Халид бен Султан аль-Фейсал, президент федерации автоспорта Саудовской Аравии, сказал, что к организаторам гонки пока не обращались по поводу смены даты, однако они готовы принять финальный этап сезона, если это потребуется Формуле-1.

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