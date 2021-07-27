Хорнер поддержал ФИА в вопросе возможного наказания команд за давление на стюардов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поддержал решение ФИА обратиться к командам и указать на недопустимость попыток влияния на стюардов. Ранее Хорнер выразил недовольство тем, что после инцидента в начале Гран-при Великобритании руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заходил к стюардам. В начале гонки столкнулись гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Хорнер воспринял действия Вольфа как попытку оказания давления на стюардов.
Позднее гоночный директор Майкл Маси разослал командам письма и сообщил о возможных наказаниях за попытки влияния на стюардов.
«Стюарды всегда были полностью независимы. В течение 16,5 сезона, пока я работаю руководителем команды, я никогда не заходил в комнату стюардов во время гонки.
Я лишь указывал, что Тото заходил к стюардам. Всё это — попытки лоббирования. Стюарды находятся отдельно, чтобы на них не могли влиять.
Всё это недопустимо. Я рад, что в ФИА прояснили этот вопрос и выразили готовность наказывать команды за попытки лоббирования», — цитирует Хорнера GPFans.
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