Хорнер отреагировал на слова об агрессивных действиях Ферстаппена при аварии с Хэмилтоном

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слова о чрезмерно агрессивных действиях пилота команды Макса Ферстаппена при столкновении с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании.

«Слова, что Макс действовал слишком агрессивно на том этапе просто неуместны. Достаточно взглянуть на факт, что у Макса нет штрафных баллов, а за последние пару лет его не наказывали за действия на трассе. Агрессивный 17-летний новичок Формулы-1 Макс Ферстаппен, о котором говорит Хэмилтон, не имеет ничего общего с нынешним Максом. То же самое и с Льюисом — он уже не тот, каким был, когда только пришёл в этот спорт.

Оба гонщика бескомпромиссны в своих стилях вождения и оба высококлассные специалисты с огромным опытом. Но реальность такова, что Хэмилтон встретил соперника, в распоряжении которого оказалась конкурентоспособная машина. Я согласен, что оба пилота должны проявлять уважение друг к другу, но в той аварии агрессором был Хэмилтон», — написал Хорнер в своей колонке на официальном сайте «Ред Булл».