Ферстаппен — о празднованиях «Мерседеса»: это показывает, какие они на самом деле

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что по-прежнему считает некорректными действия Льюиса Хэмилтона и его команды «Мерседес» после финиша Гран-при Великобритании Формулы-1. Хэмилтон активно праздновал победу в гонке, хотя в этот момент было известно, что Ферстаппен отправлен в больницу для тщательного медицинского обследования после аварии на первом круге.
«Когда один парень в больнице, а другой машет флагом, словно ничего не произошло… Ты же выдавил парня в стену с перегрузкой 51g. Не только это, но и вся реакция его команды. Ты не так должен отмечать победу, особенно с учётом того, как они её завоевали. Вот это я считаю действительно неуважительным. Это показывает, какие они на самом деле», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
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