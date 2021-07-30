Хорнер ответил на обвинения в персональной атаке на Хэмилтона

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал заявление команды «Мерседес», считающей, что руководство «быков» поставило перед собой задачу очернить репутацию Льюиса Хэмилтона после его столкновения с Максом Ферстаппеном.



«Думаю, заявление «Мерседеса» немного враждебное. Но речь никогда не шла о чём-то личном в адрес конкретного гонщика. Речь шла о событиях, которые произошли в борьбе между двумя парнями. Если бы там был задействовал любой другой гонщик, реакция была бы идентичной. Я немного удивлён комментариями «Мерседеса», но мы оставили это позади и концентрируемся на работе на трассе.



Это абсолютно не было персональной атакой на Льюиса Хэмилтона. Нашему пилоту требовалось поехать в больницу для профилактических проверок после аварии, которая определённо отправила бы в нокаут среднестатистического человека. Мы полностью потеряли машину, находясь внутри лимита на бюджеты — в эпизоде, который стюарды не посчитали ошибкой Макса. Тут нет ничего личного. Но даже семикратный чемпион мира может иногда допускать ошибки или неверно оценивать ситуацию, это просто факт в жизни», — приводит слова Хорнера GPFans.