Мазепин отреагировал на обещание болельщиков выпивать после его разворотов

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин отреагировал на обещание болельщиков выпивать после его разворотов.



В «инстаграме» болельщиков Формулы-1 под ником mazespin4ever появилась фотография с плакатом «Никита, если тебя развернёт — мы пьём», причём слово «разворот» было обыграно через едкое прозвище Мазепина — Mazespin, а на самом плакате размещена фотография Мазепина с пририсованной клоунской атрибутикой. Авторы плаката — чешские фанаты Формулы-1.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграм-аккаунте» mazespin4ever.

Мазепин оставил фотографию с плакатом в своём «сториз», подписав её: «Просто не пейте и крутитесь!»

После десяти этапов чемпионата мира Мазепин занимает двадцатую строчку в личном зачёте.