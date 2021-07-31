Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мазепин отреагировал на обещание болельщиков выпивать после его разворотов

Мазепин отреагировал на обещание болельщиков выпивать после его разворотов
Комментарии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин отреагировал на обещание болельщиков выпивать после его разворотов.

В «инстаграме» болельщиков Формулы-1 под ником mazespin4ever появилась фотография с плакатом «Никита, если тебя развернёт — мы пьём», причём слово «разворот» было обыграно через едкое прозвище Мазепина — Mazespin, а на самом плакате размещена фотография Мазепина с пририсованной клоунской атрибутикой. Авторы плаката — чешские фанаты Формулы-1.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграм-аккаунте» mazespin4ever.

Мазепин оставил фотографию с плакатом в своём «сториз», подписав её: «Просто не пейте и крутитесь!»

После десяти этапов чемпионата мира Мазепин занимает двадцатую строчку в личном зачёте.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021