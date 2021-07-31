Мазепин отреагировал на обещание болельщиков выпивать после его разворотов
Поделиться
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин отреагировал на обещание болельщиков выпивать после его разворотов.
В «инстаграме» болельщиков Формулы-1 под ником mazespin4ever появилась фотография с плакатом «Никита, если тебя развернёт — мы пьём», причём слово «разворот» было обыграно через едкое прозвище Мазепина — Mazespin, а на самом плакате размещена фотография Мазепина с пририсованной клоунской атрибутикой. Авторы плаката — чешские фанаты Формулы-1.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграм-аккаунте» mazespin4ever.
Мазепин оставил фотографию с плакатом в своём «сториз», подписав её: «Просто не пейте и крутитесь!»
После десяти этапов чемпионата мира Мазепин занимает двадцатую строчку в личном зачёте.
Комментарии
- 31 июля 2021
-
00:14
- 30 июля 2021
-
22:58
-
21:42
-
20:51
-
19:53
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:50
-
17:06
-
15:52
-
15:41
-
15:38
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:59
-
14:12
-
14:06
-
13:41
-
12:55
-
11:33
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
01:04
-
00:52
-
00:12
- 29 июля 2021
-
22:49
-
22:12
-
21:29
-
21:23
-
19:59
-
19:19
Партнерский контент