Карлос Сайнс разбил болид в квалификации Гран-при Венгрии

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В настоящее время проходит квалификация одиннадцатого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Этап принимает стационарная трасса «Хунгароринг» под Будапештом. Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс разбил машину в последнем повороте во втором сегменте квалификации, потеряв над ней контроль.

Фото можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:



Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция квалификации.

Напомним, что лучшим по результатам третьей свободной практики Гран-при Венгрии стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе время досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона — Валттери Боттас.