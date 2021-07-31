Мазепин: я дошёл до момента, когда трудно выжать из машины больше

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации Гран-при Венгрии.



«Это была жаркая квалификация, одна из самых жарких в этом году. Это никак не помогает шинам: они просто таят. За исключением этого, у меня было три очень стабильных круга, так что уик-энд получается чистым. Я дошёл до момента, когда трудно выжать из машины больше. Было нелегко, так как нам не хватает прижимной силы, так что ты постоянно скользишь по трассе.



У меня как гонщика будет несколько возможностей в первом и втором поворотах, но после этого нужно будет грамотно управлять гонкой. Ожидается, что температура трассы будет высокой, такие температуры не будут ласковы к нам на протяжении 70-круговой гонки», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».