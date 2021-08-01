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Джек Эйткен оказался в больнице после аварии на «24 часах Спа»

Джек Эйткен оказался в больнице после аварии на «24 часах Спа»
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Гонщик Формулы-2, пилот «Уильямса» Джек Эйткен оказался в больнице после серьёзной аварии в гонке «24 часа Спа». После двадцати минут гонки в повороте «Красная вода» Эйткен совершил ошибку и врезался в стену, после чего в него на полном ходу врезался соперник. Гонка продолжилась в режиме жёлтых флагов, рестарт был дан практически через час после инцидента.

Всего в аварии поучаствовали четыре гонщика — Эйткен, Давиде Ригон, Кевин Эстре и Франк Перрера. Перрера и Эстре были отпущены медиками сразу после медицинских обследований. Ригон был отправлен в медицинский центр, но после тщательных проверок был выписан.

Что касается Эйткена, то британский гонщик до сих пор находится в больнице, о степени его травм не сообщается. Как проинформировала пресс-служба гонки, у пилота нет повреждений, угрожающих его жизни.

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