ГП Венгрии остановлен после аварии. Из-за ошибки Боттаса пострадали оба болида «Ред Булл»

В настоящее время на стационарной трассе «Хунгароринг» под Будапештом проходит гонка одиннадцатого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Заезд был остановлен красными флагами из-за аварии, которую спровоцировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в Ландо Норриса из «Макларена». После этого его болид отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл».
Отметим, что к сходу гонщика «Феррари» Шарля Леклера привёл крайне оптимистичный манёвр со стороны Лэнса Стролла из «Астон Мартин», который просто врезался в его болид. Из-за этого Шарль поддел машину пилота «Макларена» Даниэля Рикардо.
Норрис и Ферстаппен сумели продолжить борьбу, Боттас сошёл — как и пострадавший в инциденте Серхио Перес. Рестарт гонки ожидается в 16:32 мск.
Фото можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Венгрии — 2021. Онлайн-трансляция гонки.
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