Окон стал победителем Гран-при Венгрии, Феттель и Хэмилтон — на подиуме

Завершился очередной этап Формулы-1, который проходил в Венгрии. Победителем Гран-при Венгрии стал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Он впервые в карьере выиграл Гран-при Формулы-1. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель, а тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Заезд был остановлен красными флагами в начале гонки из-за аварии, которую спровоцировал пилот «Мерседеса» Валттери Боттиас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота «Макларена» Ландо Норриса. После этого его болид отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». В результате сразу несколько пилотов, включая Боттаса, сошли с дистанции.

Не сумел закончить гонку и российский пилот «Хааса» Никита Мазепин. Он сошёл на 4-м круге.

Формула-1. Гран-при Венгрии

1. Эстебан Окон («Альпин»)

2. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1,859

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 2,736

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 15,018

5. Фернандо Алонсо («Альпин») + 15,651

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1.03,614

7. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1.15,803

8. Николас Латифи («Уильямс») + 1.17,910

9. Джордж Расселл («Уильямс») + 1.19,094

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 1.20,244

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

13. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

15. Никита Мазепин («Хаас») — сошёл на 4-м круге

16. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл на 2-м круге

17. Валттери Боттас («Мерседес») — сошёл на 1-м круге

18. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл на 1-м круге

19. Шарль Леклер («Феррари») — сошёл на 1-м круге

20. Лэн Стролл («Астон Мартин») — сошёл на 1-м круге