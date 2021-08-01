Боттас и Стролл потеряют по пять позиций на старте Гран-при Бельгии

Стюарды Гран-при Венгрии Формулы-1 завершили расследование аварий на старте воскресной гонки. Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл признаны виновными в стартовых инцидентах и получили серьёзные штрафы: на стартовой решётке следующего Гран-при Бельгии Боттас и Стролл потеряют по пять позиций.

Боттас после слабого старта не сумел вовремя затормозить перед первым поворотом и врезался в автомобиль пилота «Макларена» Ландо Норриса, после чего британец врезался в Макса Ферстаппена, а финн — в Серхио Переса.

Стролл, в свою очередь, тоже не сумел вовремя затормозить и врезался в болид «Феррари» Шарля Леклера. И Стролл, и Леклер были вынуждены прекратить борьбу.