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В «Астон Мартин» отреагировали на дисквалификацию Феттеля

В «Астон Мартин» отреагировали на дисквалификацию Феттеля
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Пресс-служба команды «Астон Мартин» прокомментировала известие о дисквалификации Себастьяна Феттеля по итогам гонки Гран-при Венгрии.

«По итогам рутинной послегоночной процедуры было обнаружено, что из машины Себастьяна нельзя извлечь требуемое количество топлива для образца. В результате Себастьян был дисквалифицирован. Потеря 18 очков разочаровывает команду, но оно не отберёт безупречного пилотажа Себастьяна. Сегодня мы показали, что у нашей машины сильный гоночный темп. Двигаемся дальше.

Это больно. Уйдёт время, чтобы переварить. Но мы выложились сегодня по максимуму и уйдём на летнюю паузу с гордостью за своё выступление.

Спасибо вам за невероятную поддержку. С вами за нашей спиной мы вернёмся в борьбу в Спа. Наше путешествие только началось», — написала команда в своём «твиттере».

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