В «Астон Мартин» отреагировали на дисквалификацию Феттеля

Пресс-служба команды «Астон Мартин» прокомментировала известие о дисквалификации Себастьяна Феттеля по итогам гонки Гран-при Венгрии.



«По итогам рутинной послегоночной процедуры было обнаружено, что из машины Себастьяна нельзя извлечь требуемое количество топлива для образца. В результате Себастьян был дисквалифицирован. Потеря 18 очков разочаровывает команду, но оно не отберёт безупречного пилотажа Себастьяна. Сегодня мы показали, что у нашей машины сильный гоночный темп. Двигаемся дальше.



Это больно. Уйдёт время, чтобы переварить. Но мы выложились сегодня по максимуму и уйдём на летнюю паузу с гордостью за своё выступление.



Спасибо вам за невероятную поддержку. С вами за нашей спиной мы вернёмся в борьбу в Спа. Наше путешествие только началось», — написала команда в своём «твиттере».

Новость по теме Феттель потерял второе место на Гран-при Венгрии и был дисквалифицирован