Феттель потерял второе место на Гран-при Венгрии и был дисквалифицирован

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель исключён из итогового протокола гонки Гран-при Венгрии Формулы-1. Техническим комиссарам ФИА не удалось взять после финиша образец топлива, объём которого, согласно правилам, должен составлять один литр. Согласно техническому регламенту Формулы-1, в таком случае гонщик дисквалифицируется.

Комиссары смогли забрать образец объёмом всего в 300 миллилитров. В «Астон Мартин» заявили, что в баке должно оставаться ещё почти полтора литра топлива, однако извлечь его комиссарам не удалось. При этом правила гласят, что извлечение топлива должно происходить без каких-либо проблем.

Таким образом, на вторую позицию по итогам гонки поднялся Льюис Хэмилтон, на третью — Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Венгрии



1. Эстебан Окон («Альпин») — 1:40:12.200

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,736

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +15,018

4. Фернандо Алонсо («Альпин») +15,651

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,614

6. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.15,803

7. Николас Латифи («Уильямс») +1.17,910

8. Джордж Расселл («Уильямс») +1.19,094

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.20,244

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

11. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

12. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

14. Никита Мазепин («Хаас») — сошёл на 4-м круге

15. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл на 2-м круге

16. Валттери Боттас («Мерседес») — сошёл на 1-м круге

17. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл на 1-м круге

18. Шарль Леклер («Феррари») — сошёл на 1-м круге

19. Лэн Стролл («Астон Мартин») — сошёл на 1-м круге.

20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — дисквалифицирован.