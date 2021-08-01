Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель потерял второе место на Гран-при Венгрии и был дисквалифицирован

Феттель потерял второе место на Гран-при Венгрии и был дисквалифицирован
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель исключён из итогового протокола гонки Гран-при Венгрии Формулы-1. Техническим комиссарам ФИА не удалось взять после финиша образец топлива, объём которого, согласно правилам, должен составлять один литр. Согласно техническому регламенту Формулы-1, в таком случае гонщик дисквалифицируется.

Комиссары смогли забрать образец объёмом всего в 300 миллилитров. В «Астон Мартин» заявили, что в баке должно оставаться ещё почти полтора литра топлива, однако извлечь его комиссарам не удалось. При этом правила гласят, что извлечение топлива должно происходить без каких-либо проблем.

Таким образом, на вторую позицию по итогам гонки поднялся Льюис Хэмилтон, на третью — Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Венгрии

1. Эстебан Окон («Альпин») — 1:40:12.200
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,736
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +15,018
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +15,651
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,614
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.15,803
7. Николас Латифи («Уильямс») +1.17,910
8. Джордж Расселл («Уильямс») +1.19,094
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.20,244
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
11. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
12. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
14. Никита Мазепин («Хаас») — сошёл на 4-м круге
15. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл на 2-м круге
16. Валттери Боттас («Мерседес») — сошёл на 1-м круге
17. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл на 1-м круге
18. Шарль Леклер («Феррари») — сошёл на 1-м круге
19. Лэн Стролл («Астон Мартин») — сошёл на 1-м круге.
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — дисквалифицирован.

Новость по теме
В «Астон Мартин» уверены, что в машине Феттеля осталось достаточно топлива
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021