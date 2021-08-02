Джереми Кларксон: Алонсо эпичен, это лучший пилотаж, который я когда-либо видел

Популярный британский телеведущий Джереми Кларксон восхитился пилотажем Фернандо Алонсо на Гран-при Венгрии.
«Господь всемогущий. Алонсо эпичен. Это лучший пилотаж, который я когда-либо видел», — написал Джереми Кларксон в своём «твиттере».
Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл ответил Кларксону в комментариях.
«Не люблю, когда ты используешь подобные определения, Джереми, но я согласен!» — написал Хилл.
Не обошлось и без высказывания мнения о Льюисе Хэмилтоне — на вопрос болельщика о жалобах семикратного чемпиона мира на оборону Алонсо Кларксон написал, что иногда Хэмилтон бывает «таким засранцем».
После упорной обороны на протяжении десяти кругов Алонсо всё-таки пропустил пилота «Мерседеса» на четвёртое место. В одном из эпизодов Алонсо жёстко оттеснил Хэмилтона, на что Льюис жаловался по радио.
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