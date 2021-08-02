Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джереми Кларксон: Алонсо эпичен, это лучший пилотаж, который я когда-либо видел

Джереми Кларксон: Алонсо эпичен, это лучший пилотаж, который я когда-либо видел
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный британский телеведущий Джереми Кларксон восхитился пилотажем Фернандо Алонсо на Гран-при Венгрии.

«Господь всемогущий. Алонсо эпичен. Это лучший пилотаж, который я когда-либо видел», — написал Джереми Кларксон в своём «твиттере».

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл ответил Кларксону в комментариях.

«Не люблю, когда ты используешь подобные определения, Джереми, но я согласен!» — написал Хилл.

Не обошлось и без высказывания мнения о Льюисе Хэмилтоне — на вопрос болельщика о жалобах семикратного чемпиона мира на оборону Алонсо Кларксон написал, что иногда Хэмилтон бывает «таким засранцем».

После упорной обороны на протяжении десяти кругов Алонсо всё-таки пропустил пилота «Мерседеса» на четвёртое место. В одном из эпизодов Алонсо жёстко оттеснил Хэмилтона, на что Льюис жаловался по радио.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021