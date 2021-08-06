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Даниэль Риккардо обратился к покидающему мотогонки Валентино Росси

Даниэль Риккардо обратился к покидающему мотогонки Валентино Росси
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо отреагировал на решение Валентино Росси завершить карьеру в мотогонках.

«С чего бы начать. Те радость, счастье и восторг, что ты принёс телезрителям и болельщикам на трибунах по всему миру, будет невозможно повторить. Уж точно не при моей жизни. Я желаю тебе счастливой пенсии, но мы все знаем, что ты не откажешься от мотоциклов, и пусть эта страсть длится как можно дольше. Буду ждать тебя на твоём ранчо по окончании сезона. Grazie от практически всего мира. Ты — грёбаная легенда», — написал Даниэль Риккардо в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что Валентино после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC. Росси уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках «12 часов Абу-Даби», где одержал две победы в категории GTE-Am. Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны «Феррари». Потенциально он может оказаться в одном из экипажей «Феррари» в категории гиперкаров в 2023 году.

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