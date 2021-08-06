Марко считает, что Ферстаппен должен был побеждать на Гран-при Великобритании

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал два последних этапа Гран-при, на которых австрийская команда не смогла показать хороший результат из-за столкновений с пилотами «Мерседеса».
«Конечно, я был в ярости. Две гонки подряд столкновения с «Мерседесом» мешают нам показать хороший результат. Мы были были конкурентоспособны в Великобритании и смогли выиграть спринт. Мы бы смогли одержать победу на Гран-при, если бы Хэмилтон не выбил нас, об этом говорят наши симуляции. В Венгрии мы были медленнее «Мерседеса», однако на старте гонки пошёл дождь, а Макс — один из лучших пилотов во время дождя. Очень обидно, что мы потеряли лидерство в обоих зачетах чемпионата. Нам ничего не остается, кроме как работать дальше. Чтобы выиграть чемпионат, нужно стабильно набирать очки и сконцентрироваться на следующих гонках», — приводит слова Марко Racing News 365.
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