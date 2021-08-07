Марк Хьюз высказался о борьбе Ферстаппена и Хэмилтона в первой половине сезона

Известный эксперт Марк Хьюз высказался о выступлении в первой половине сезона-2021 пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Льюис ли Хэмилтон или Макс Ферстаппен на самом деле показали лучший результат? Это очень сложный вопрос, учитывая нынешнюю враждебность между «Мерседесом» и «Ред Булл». Но давайте всё-таки попытаемся ответить на него. Оба действовали потрясающе, чего и следовало ожидать от гонщиков такого уровня. Отмечу, что Ферстаппен впервые получил достаточно хорошую машину, чтобы иметь возможность побороться за титул.
Если отбросить гонку в Бахрейне, Ферстаппен филигранно наносил удары по соперникам, когда у «Ред Булл» возникало преимущество. Хэмилтон также использовал преимущество «Мерседеса» по шинам в Испании, а в Венгрии перед ним стояла слишком сложная задачу из-за решения команды не заходить в боксы.
Хэмилтон и Ферстаппен — два самых быстрых пилота, которых когда-либо видел спорт. Вероятность, что они будут выступать на существенно разном уровне, кажется небольшой. Но резюмируя, я бы сказал, что выступления Хэмилтона в Бахрейне и Португалии были лучше в том смысле, что они требовали разноплановой работы, а не просто чистой скорости. Но он допустил две вопиющие ошибки. Ферстаппен, на мой взгляд, показал более стабильное выступление. И поэтому я поставил бы его выше по итогам первой половины сезона. Преимущество за Максом», — приводит слова Хьюза Motor Sport Magazine.
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