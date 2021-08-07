Автодром в Брно продан, на его месте построят жилой комплекс
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Чешский автодром в Брно был продан, сообщает польское издание MotoCaina. Источник, ссылающийся на слова пилота Адама Кунча, сообщил, что после продажи автодром будет снесён, а на его месте будет построен жилой комплекс.
Слухи о продаже автодрома появились ещё в феврале 2021 года, однако на тот момент они не казались чем-то, что найдёт своё подтверждение — у трассы был действующий контракт с MotoGP до 2026 года. Однако серия так и не приехала на чешскую землю в 2021 году из-за коронавирусных ограничений.
Кроме того, на автодроме была необходима реконструкция, которая оценивалась в $ 4,5 млн, на которую местные власти оказались не готовы выделить средства.
Последняя гонка в истории автодрома в Брно должна пройти в октябре 2021 года.
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