Гонка MotoGP остановлена из-за вспыхнувшего пожара

В настоящее время проходит гонка Гран-при Штирии MotoGP. На третьем круге произошла авария с участием Дани Педросы из KTM и Лоренцо Савадори (Aprilia Racing). Мотогонщики столкнулись, после чего по трассе разлилось топливо. Вскоре оно вспыхнуло, а гонка была остановлена красными флагами из соображений безопасности.

Фото можно посмотреть на официальной странице Motorsport в "Твиттере".

Как сообщили в пресс-службе MotoGP, и Дани, и Лоренцо находятся в сознании. Савадори, однако, доставили в медицинский центр автодрома для проведения обследования.

Новая дистанция гонки составит 27 кругов. Стартовая решётка будет сформирована на основании результатов вчерашней квалификации. Время рестарта пока не называется.