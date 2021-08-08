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Гонка MotoGP остановлена из-за вспыхнувшего пожара

Гонка MotoGP остановлена из-за вспыхнувшего пожара
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В настоящее время проходит гонка Гран-при Штирии MotoGP. На третьем круге произошла авария с участием Дани Педросы из KTM и Лоренцо Савадори (Aprilia Racing). Мотогонщики столкнулись, после чего по трассе разлилось топливо. Вскоре оно вспыхнуло, а гонка была остановлена красными флагами из соображений безопасности.

Фото можно посмотреть на официальной странице Motorsport в "Твиттере".

Как сообщили в пресс-службе MotoGP, и Дани, и Лоренцо находятся в сознании. Савадори, однако, доставили в медицинский центр автодрома для проведения обследования.

Новая дистанция гонки составит 27 кругов. Стартовая решётка будет сформирована на основании результатов вчерашней квалификации. Время рестарта пока не называется.

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