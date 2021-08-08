Какой пилот выступал лучше всех в первой половине сезона Формулы-1?
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Этапом в Венгрии завершилась первая половина сезона Формулы-1. Напомним, победу в заезде на «Хунгароринге» праздновал гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Второе место досталось Себастьяну Феттелю из «Астон Мартин», а тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Этот этап омрачился аварией, в результате которой борьбу не смогли продолжить сразу несколько гонщиков.
В общем зачёте пилотов лидерство захватил Хэмилтон, сумевший благодаря результату в Венгрии опередить представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Разница между ними сейчас составляет 6 очков. На третьем месте Ландо Норрис.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос, какой же из пилотов «Королевских гонок» выступал лучше всех в первой половине сезона:
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