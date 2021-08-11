Президент ФИА Жан Тодт рассказал о состоянии Михаэля Шумахера.
«Благодаря работе врачей и содействию женя Михаэля Коринны, которая хотела, чтобы Михаэль выжил, он действительно выжил, но от травмы остались последствия. Сейчас он с ними борется. Мы надеемся, что ситуацию будет медленно, но улучшаться.
Я провёл много времени рядом с Коринной после инцидента. Она — замечательная женщина. Она никогда не ожидала, что ей придётся взять управление семьёй в свои руки. Это произошло неожиданно, но у неё не было выбора», — приводит слова Жана Тодта Bild.
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, получил в результате падения тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
- 11 августа 2021
-
12:57
-
11:04
-
09:54
-
00:36
- 10 августа 2021
-
23:30
-
23:16
-
22:51
-
21:09
-
19:40
-
18:32
-
17:53
-
15:57
-
15:32
-
14:39
-
13:37
-
12:26
-
11:15
-
10:01
-
08:00
-
01:01
- 9 августа 2021
-
22:46
-
20:31
-
19:51
-
18:44
-
17:32
-
16:27
-
15:09
-
13:44
-
12:16
-
10:53
-
09:35
-
00:31
- 8 августа 2021
-
22:37
-
21:22
-
19:38