Президент ФИА Жан Тодт рассказал о состоянии Михаэля Шумахера.



«Благодаря работе врачей и содействию женя Михаэля Коринны, которая хотела, чтобы Михаэль выжил, он действительно выжил, но от травмы остались последствия. Сейчас он с ними борется. Мы надеемся, что ситуацию будет медленно, но улучшаться.



Я провёл много времени рядом с Коринной после инцидента. Она — замечательная женщина. Она никогда не ожидала, что ей придётся взять управление семьёй в свои руки. Это произошло неожиданно, но у неё не было выбора», — приводит слова Жана Тодта Bild.



Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, получил в результате падения тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.