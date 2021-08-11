Валттери Боттас рассказал, чему его научила служба в армии
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о плюсах службы в армии. Боттас отслужил в финской армии шесть месяцев, дослужившись до звания младшего сержанта, и был признан лучшим солатом в своей роте.
«Думаю, это было зимой 2008-2009 годов. Я почувствовал, что из мальчика стал мужчиной. Конечно, ты больше узнаёшь о себе, учишься работать в команде. В армии я не оттачивал свои навыки вождения, зато научился стрелять и разводить костёр в -30. Это был классный опыт. Армия учит дисциплине, начинаешь смотреть на вещи иначе. Я помню сборы в лесу, когда нам две недели пришлось спать в холоде. По возвращении на базу я почувствовал себя счастливым, просто оказавшись в обычной постели», — приводит слова Валттери Боттаса Hypebeast.
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