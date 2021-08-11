«Макларен» объявил о подписании пилота для команды в серии Extreme E

Американский гонщик Таннер Фауст будет выступать за «Макларен» в 2022 году в электрической внедорожной серии Extreme E.
«Каждый гонщик мечтает выступать за «Макларен», но ещё интереснее выступать за эту команду в Extreme E, в этой новой серии, отвечающей требованиям времени. У этих соревнований уникальная концепция, это настоящий вызов, принимая который я должен буду использовать весь свой опыт и всё мастерство. При этом в Extreme E стараются внести свой вклад в решение проблем, волнующих всё население планеты», — цитирует Таннера GP Fans.
«Мы в восторге от того, что в гоночную семью «Макларена» вошёл Таннер. Он профессионал высшего класса с огромным опытом выступлений и побед во внедорожных гонках, а кроме того, он яркая личность и интересный человек, который поможет нам привлечь внимание новых болельщиков со всего мира.
А также мы вскоре назовём имя гонщицы, будущей напарницы Таннера — она станет первой женщиной, которой предстоит выступать за «Макларен», — приводит слова руководителя команды Зака Брауна GP Fans.
Фауст — четырёхкратный чемпион США по ралли-кроссу, четыре раза удостаивался золотой медали экстремальных игр X Games и дважды выигрывал американские соревнования по дрифту «Формула Дрифт».
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