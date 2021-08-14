Мартин выиграл квалификацию Гран-при Австрии MotoGP, Росси — 18-й

Хорхе Мартин выиграл квалификацию мотоциклетного Гран-при Австрии. Таким образом, испанец, который в этом году проводит в чемпионате мира свой дебютный сезон, повторил свой успех недельной давности — тогда 23-летний спортсмен завоевал поул Гран-при Штирии, проходившего на той же самой трассе «Ред Булл Ринг».



Мартин не смог пройти во второй сегмент квалификации по итогам тренировок (в частности, этому помешало падение в субботу утром) — но уверенно показал лучшее время в первом сегменте. Главным соперником испанца по борьбе за поул стал лидер чемпионата Фабио Куартараро. В итоге Мартин опередил соперника всего на три сотых секунды. Немаловажную роль в этом сыграл слип-стрим за спиной напарника Жоанна Зарко, которым пилот воспользовался на своем быстром круге. Мартин установил новый рекорд трассы.



Валентино Росси занял только 18-ю строчку.

MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация

1. Хорхе Мартин (Ducati ) — 1.22,643

2. Фабио Куартараро (Yamaha) — +0,034

3. Франческо Баньяя (Ducati) — +0,042

4. Жоанн Зарко (Ducati) —+0,477

5. Марк Маркес (Honda) — +0,584

6. Джек Миллер (Ducati) — +0,677

7. Жоан Мир (Suzuki) — +0,735

8. Алекс Эспаргаро (Aprilia) — +0,780

9. Мигель Оливейра (KTM) — +0,950

10. Поль Эспаргаро (Honda) — +1.095

11. Брэд Биндер (KTM) — 1,095

12. Такааки Накагами (Honda) —1,347