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Мартин выиграл квалификацию Гран-при Австрии MotoGP, Росси — 18-й

Мартин выиграл квалификацию Гран-при Австрии MotoGP, Росси — 18-й
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Хорхе Мартин выиграл квалификацию мотоциклетного Гран-при Австрии. Таким образом, испанец, который в этом году проводит в чемпионате мира свой дебютный сезон, повторил свой успех недельной давности — тогда 23-летний спортсмен завоевал поул Гран-при Штирии, проходившего на той же самой трассе «Ред Булл Ринг».

Мартин не смог пройти во второй сегмент квалификации по итогам тренировок (в частности, этому помешало падение в субботу утром) — но уверенно показал лучшее время в первом сегменте. Главным соперником испанца по борьбе за поул стал лидер чемпионата Фабио Куартараро. В итоге Мартин опередил соперника всего на три сотых секунды. Немаловажную роль в этом сыграл слип-стрим за спиной напарника Жоанна Зарко, которым пилот воспользовался на своем быстром круге. Мартин установил новый рекорд трассы.

Валентино Росси занял только 18-ю строчку.

MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация

1. Хорхе Мартин (Ducati ) — 1.22,643
2. Фабио Куартараро (Yamaha) — +0,034
3. Франческо Баньяя (Ducati) — +0,042
4. Жоанн Зарко (Ducati) —+0,477
5. Марк Маркес (Honda) — +0,584
6. Джек Миллер (Ducati) — +0,677
7. Жоан Мир (Suzuki) — +0,735
8. Алекс Эспаргаро (Aprilia) — +0,780
9. Мигель Оливейра (KTM) — +0,950
10. Поль Эспаргаро (Honda) — +1.095
11. Брэд Биндер (KTM) — 1,095
12. Такааки Накагами (Honda) —1,347

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