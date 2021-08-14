Мартин выиграл квалификацию Гран-при Австрии MotoGP, Росси — 18-й

Хорхе Мартин выиграл квалификацию мотоциклетного Гран-при Австрии. Таким образом, испанец, который в этом году проводит в чемпионате мира свой дебютный сезон, повторил свой успех недельной давности — тогда 23-летний спортсмен завоевал поул Гран-при Штирии, проходившего на той же самой трассе «Ред Булл Ринг».
Мартин не смог пройти во второй сегмент квалификации по итогам тренировок (в частности, этому помешало падение в субботу утром) — но уверенно показал лучшее время в первом сегменте. Главным соперником испанца по борьбе за поул стал лидер чемпионата Фабио Куартараро. В итоге Мартин опередил соперника всего на три сотых секунды. Немаловажную роль в этом сыграл слип-стрим за спиной напарника Жоанна Зарко, которым пилот воспользовался на своем быстром круге. Мартин установил новый рекорд трассы.
Валентино Росси занял только 18-ю строчку.
MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация
1. Хорхе Мартин (Ducati ) — 1.22,643
2. Фабио Куартараро (Yamaha) — +0,034
3. Франческо Баньяя (Ducati) — +0,042
4. Жоанн Зарко (Ducati) —+0,477
5. Марк Маркес (Honda) — +0,584
6. Джек Миллер (Ducati) — +0,677
7. Жоан Мир (Suzuki) — +0,735
8. Алекс Эспаргаро (Aprilia) — +0,780
9. Мигель Оливейра (KTM) — +0,950
10. Поль Эспаргаро (Honda) — +1.095
11. Брэд Биндер (KTM) — 1,095
12. Такааки Накагами (Honda) —1,347
- 14 августа 2021
-
17:30
-
16:54
-
16:49
-
16:16
-
13:04
-
11:53
-
09:51
-
01:05
- 13 августа 2021
-
23:55
-
22:50
-
21:45
-
20:06
-
18:46
-
18:10
-
16:50
-
14:52
-
13:57
-
12:55
-
11:44
-
10:48
-
09:49
-
00:05
- 12 августа 2021
-
22:25
-
21:22
-
20:06
-
18:52
-
18:00
-
16:22
-
15:54
-
13:44
-
11:50
-
10:56
-
09:54
- 11 августа 2021
-
23:54
-
23:19