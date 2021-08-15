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Брэд Биндер стал победителем гонки Гран-при Австрии MotoGP, Росси — восьмой

Брэд Биндер стал победителем гонки Гран-при Австрии MotoGP, Росси — восьмой
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Брэд Биндер (KTM) стал победителем гонки Гран-при Австрии MotoGP. Второе место по итогам заезда досталось Франческо Баньяе (Ducati), третьим стал Хорхе Мартин (Ducati). Итальянский мотогонщик Валентино Росси финишировал восьмым.

Отметим, что Биндер в отличие от всех лидеров после начавшегося во время гонки дождя не стал менять мотоцикл и сумел финишировать на сликах на мокрой трассе.

MotoGP. Гран-при Австрии. Гонка

1. Брэд Биндер (KTM) — 40:43,928
2. Франческо Баньяя (Ducati) +12,991
3. Хорхе Мартин (Ducati) +14,570
4. Жоан Мир (Suzuki) +15,623
5. Лука Марини (Ducati) +17,831
6. Икер Лекуона (KTM) +17,952
7. Фабио Куартараро (Yamaha) +19,650
8. Валентино Росси (Yamaha) +20,150
9. Алекс Маркес (Honda) +20,692
10. Алекс Эспаргаро (Aprilia) +21,270.

MotoGP 2021. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка
15 августа 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Брэд Биндер
KTM
40:46.928
2
Франческо Баньяя
Ducati
+9.991
3
Хорхе Мартин
Ducati
+11.570
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