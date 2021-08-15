Брэд Биндер стал победителем гонки Гран-при Австрии MotoGP, Росси — восьмой

Брэд Биндер (KTM) стал победителем гонки Гран-при Австрии MotoGP. Второе место по итогам заезда досталось Франческо Баньяе (Ducati), третьим стал Хорхе Мартин (Ducati). Итальянский мотогонщик Валентино Росси финишировал восьмым.



Отметим, что Биндер в отличие от всех лидеров после начавшегося во время гонки дождя не стал менять мотоцикл и сумел финишировать на сликах на мокрой трассе.

MotoGP. Гран-при Австрии. Гонка

1. Брэд Биндер (KTM) — 40:43,928

2. Франческо Баньяя (Ducati) +12,991

3. Хорхе Мартин (Ducati) +14,570

4. Жоан Мир (Suzuki) +15,623

5. Лука Марини (Ducati) +17,831

6. Икер Лекуона (KTM) +17,952

7. Фабио Куартараро (Yamaha) +19,650

8. Валентино Росси (Yamaha) +20,150

9. Алекс Маркес (Honda) +20,692

10. Алекс Эспаргаро (Aprilia) +21,270.