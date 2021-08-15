Ник де Врис стал чемпионом Формулы-Е

В Берлине закончилась заключительная гонка сезона в Формуле-Е, по её результатам чемпионом стал Ник де Врис.
Эдоардо Мортара, Джейк Денис и Митч Эванс, которые перед стартом гонки занимали места со второго по четвёртое соответственно, не смогли закончить Гран-при. Антону Феликс да Кошта, который также был одним из фаворитов чемпионата, на 21 круге врезался в стену и не смог закончить Гран-при.
Топ-10 по результатам гонки:
1. Норман Нато («Вентури») – 36 кругов;
2. Оливер Роулэнд («Ниссан-Дамс») +2,270;
3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +2,837;
4. Андре Лоттерер («Порше») +7,105;
5. Алекс Симс («Махиндра») +8,453;
6. Паскаль Верляйн («Порше») +8,847;
7. Сэм Берд («Ягуар») +10,473;
8. Ник де Врис («Мерседес») +11,108;
9. Рене Раст («Ауди») +12,189;
10. Том Бломквист («Нио») +12,679.
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