Маверик Виньялес подписал контракт с «Априлией»

Команда «Априлия» объявила о подписании контракта с Мавериком Виньялесом. Соглашение рассчитано на год и подразумевает опцию продления ещё на один сезон. Напарником испанца в новой команде станет его соотечественник Алекс Эспаргаро. Об этом сообщил официальный сайт MotoGP.
Напомним, гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес был отстранён от участия в Гран-при Австрии из-за попытки саботировать работу двигателя на предыдущей гонке, Гран-при Штирии. На финише гонки пилот агрессивно работал с оборотами двигателя, в том числе на пит-лейн. Такое поведение продолжалось на протяжении трёх последних кругов гонки. Маверик проезжал стартовую прямую на пятой передаче, а не на шестой, как это требуется. Из-за этого он ехал на пять секунд медленнее. Кроме того, Виньялес пытался превысить предельное число оборотов, что могло привести к поломке двигателя.
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