Стал известен календарь WEC на сезон-2022
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Стал известен календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) сезона-2022, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации.
Новый сезон стартует 18 марта 2022 года и будет включать в себя шесть этапов. В календарь чемпионата должны вернуться гонки в Себринге и Фудзи, отменённые в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» назначен на 11-12 июня 2022 года.
Календарь WEC сезона-2022
12 марта 2022 года – официальный пролог, Себринг
18 марта 2022 года – 1000 миль Себринга
7 мая 2022 года – 6 часов «Спа»
11-12 июня 2022 года – 24 часа Ле-Мана
10 июля 2022 года — 6 часов Монцы
11 сеньября 2022 года – 6 часов «Фудзи»
12 ноября 2022 года – 8 часов Бахрейна.
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