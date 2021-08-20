Стал известен календарь WEC на сезон-2022

Стал известен календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) сезона-2022, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации.



Новый сезон стартует 18 марта 2022 года и будет включать в себя шесть этапов. В календарь чемпионата должны вернуться гонки в Себринге и Фудзи, отменённые в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» назначен на 11-12 июня 2022 года.



Календарь WEC сезона-2022



12 марта 2022 года – официальный пролог, Себринг

18 марта 2022 года – 1000 миль Себринга

7 мая 2022 года – 6 часов «Спа»

11-12 июня 2022 года – 24 часа Ле-Мана

10 июля 2022 года — 6 часов Монцы

11 сеньября 2022 года – 6 часов «Фудзи»

12 ноября 2022 года – 8 часов Бахрейна.